Снігур програла Монтгомері у чвертьфіналі турніру в Нідерландах
Українка зазнала поразки у двох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур завершила боротьбу на трав'яному турнірі WTA 250 у Нідерландах. У чвертьфінальному поєдинку українка у двох сетах програла представниці США Робін Монтгомері.
Зустріч тривала 1 годину та 16 хвилин. У другій партії Снігур вела в рахунку 3:1, проте не втримала перевагу, віддавши ініціативу суперниці.
WTA 250 Гертогенбос. Трава. 1/4 фіналу
Дар'я Снігур (Україна) — Робін Монтгомері (США) — 4:6, 4:6
Наступним стартом для Снігур стане Wimbledon, основна сітка якого розпочнеться 29 червня.
Ястремська завершила виступи на турнірі в Нідерландах.
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