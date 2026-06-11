Світоліна заробила понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру
Цьому сприяли перемога на турнірі в Римі та вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції
6 хвилин томуПідписатися в
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, яка подолала рубіж у 30 мільйонів доларів призових. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Цю позначку українка перетнула за підсумками ґрунтового сезону, під час якого вона виграла турнір WTA 1000 у Римі та дійшла до чвертьфіналу Roland Garros-2026. За виступ на французькому мейджорі Світоліна отримала близько 540 тисяч доларів.
Серед чинних тенісисток Світоліна є сьомою гравчинею, яка досягла цього фінансового показника, випередивши у рейтингу представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.
Костюк та Осака – тенісистки з найбільшою кількістю ейсів на Roland Garros-2026.
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