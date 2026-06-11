Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, яка подолала рубіж у 30 мільйонів доларів призових. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Цю позначку українка перетнула за підсумками ґрунтового сезону, під час якого вона виграла турнір WTA 1000 у Римі та дійшла до чвертьфіналу Roland Garros-2026. За виступ на французькому мейджорі Світоліна отримала близько 540 тисяч доларів.

Серед чинних тенісисток Світоліна є сьомою гравчинею, яка досягла цього фінансового показника, випередивши у рейтингу представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.

Костюк та Осака – тенісистки з найбільшою кількістю ейсів на Roland Garros-2026.