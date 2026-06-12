Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) зупинилася у другому колі трав'яного турніру WTA 250 у Нідерландах. У поєдинку за вихід до чвертьфіналу українка у трьох сетах поступилася австралійці Айлі Томлянович (WTA 109).

Матч розпочався у четвер, але був перерваний через дощ на початку третього сету. Після відновлення гри в п'ятницю Ястремська поступалася у вирішальній партії з рахунком 2:5. Українці вдалося зрівняти рахунок, відігравши два матчболи, проте два наступні гейми зафіксували перемогу Томлянович. Тенісистки провели на корті 2 години та 44 хвилини.

WTA 250. Гертогенбос (Нідерланди). Трава. 1/8 фіналу

Айла Томлянович (Австралія) — Даяна Ястремська (Україна) — 4:6, 6:4, 7:5

Наступного тижня Ястремська заявлена на турнір WTA 250 у Ноттінгемі, де минулого року грала у фіналі.

Визначився суперник збірної Україна у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.