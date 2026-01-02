Калініна не змогла подолати кваліфікацію на турнірі WTA 500 у Брісбені
Українка у двох сетах поступилася угорці Бондар
35 хвилин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA, 127) завершила виступи на хардовому турнірі WTA 500 у Брісбені, Австралія.
У першому раунді кваліфікації українка у двох сетах програла угорці Анні Бондар (WTA, 74). Матч тривав 1 годину і 57 хвилин.
У стартовому сеті Ангеліна перемагала з рахунком 4:0 (двома брейками), проте розгубила перевагу, віддавши шість геймів поспіль.
Калініна провела третє очне протистояння проти Бондар і вперше зазнала поразки від Анни.
Ангеліна першою з українок зіграла в 2026 році. Калініна не зуміла захистити торішній півфінал п'ятисотника в Брісбені і втратила 195 очок.
Бондар у фіналі кваліфікації Брісбена зустрінеться з Кеті Волинець.
Україну в Брісбені в основі одиночного розряду представлять Марта Костюк і Даяна Ястремська, а в парному в одному тандемі зіграють сестри Кіченок.
Раніше стали відомі імена українських тенісисток, які зіграють на парному Australian Open-2026.