Калініна обіграла Рахімову та пройшла у друге коло турніру у Мадриді
Українка здобула звитягу у трьох сетах
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 110) успішно стартувала в основній сітці ґрунтового «тисячника» в Іспанії. У матчі 1/64 фіналу українка у трьох сетах обіграла представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (WTA 73).
Поєдинок тривав майже три години. Калініна реалізувала 7 із 14 брейк-поїнтів та припустилася чотирьох помилок на власній подачі.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/64 фіналу
Ангеліна Калініна (Україна) — Камілла Рахімова (Узбекистан) — 6:2, 5:7, 6:2
У наступному раунді Калініна зіграє проти Марії Боузкової з Чехії.
Калініна відіграла матчбол і вийшла в основну сітку турніру у Мадриді.
