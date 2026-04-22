Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 98) подолала стартовий раунд основної сітки ґрунтового турніру категорії WTA 1000 у Мадриді. У першому колі українка у трьох сетах обіграла представницю Австралії Дар'ю Касаткіну (WTA 75).

Доля поєдинку вирішилася на тай-брейку третього сету. Снігур відіграла один матчбол суперниці в основний час та ще три — під час тай-брейку. Сама українка реалізувала лише сьому спробу завершити зустріч.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт, 1/64 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13)

Для Снігур це дебютна перемога в основній сітці турнірів серії WTA 1000, а також перший успішний матч на ґрунті в межах основного Туру.

У другому раунді Дар'я зіграє проти четвертої ракетки світу Іги Швьонтек (Польща).

