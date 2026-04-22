Стародубцева з перемоги дебютувала в основі турніру у Мадриді
Українка тріумфувала у трьо сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 53) успішно подолала бар'єр першого кола на престижному ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 в Іспанії.
У стартовому поєдинку основної сітки українка, яка отримала статус «лакі-лузера» , у трьох сетах обіграла японську тенісистку Моюку Утідзіму (WTA 94).
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт, 1/64 фіналу
Моюка Утідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна) – 3:6, 6:1, 3:6
У наступному раунді на Юлію чекає зустріч із представницею Румунії Жаклін Крістіан (29 WTA).
