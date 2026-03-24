Калініна вийшла у друге коло турніру у Хорватії
Українка здобула перемогу у трьох сетах
29 хвилин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (127 WTA) успішно подолала бар’єр першого кола на ґрунтовому турнірі категорії WTA 125 у хорватському Дубровнику. У стартовому поєдинку українка обіграла італійку Лючію Бронцетті (152 WTA).
Матч тривав 2 години та 6 хвилин. Попри поразку у другому сеті з рахунком 0:6, Калініна зуміла перехопити ініціативу у вирішальній партії та завершити зустріч на свою користь.
WTA 125 Дубровник. Ґрунт. 1/16 фіналу
Ангеліна Калініна – Лючія Бронцетті – 7:5, 0:6, 6:2
Наступна суперниця українки визначиться пізніше у протистоянні між двома італійськими тенісистками — Нурією Бранкаччо та Лізою Пігато.
Костюк програла другій ракетці світу та завершила виступи в Маямі.
