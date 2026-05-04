Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 93) здобула перемогу на старті кваліфікації ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі. У першому раунді відбору українка у двох сетах переграла четверту сіяну кваліфікації Камілу Осоріо (WTA 83) з Колумбії.

Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин. Калініна впевнено закрила першу партію, а у другому сеті зуміла дотиснути суперницю. Підсумковий рахунок зустрічі — 6:3, 7:5.

За місце в основній сітці турніру в столиці Італії Ангеліна змагатиметься з переможницею пари Дар'я Семениста (Латвія) — Кеті Волинець (США).

