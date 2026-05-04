Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 95) вийшла у фінал кваліфікації ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі. У першому раунді відбору українка переграла італійку Саміру Де Стефано (WTA 257) з рахунком 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. За цей час Снігур реалізувала 6 із 13 брейк-поїнтів та тричі програла гейми на власній подачі.

За місце в основній сітці турніру Дар'я боротиметься з переможницею пари Еміліана Аранго (Колумбія) — Ноемі Базілетті (Італія).

Нагадаємо, що в жіночому розряді мадридського турніру перемогу святкувала українка Марта Костюк.