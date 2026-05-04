Українські тенісистки дізналися імена суперниць на старті «тисячника» в Римі
Світоліна та Костюк розпочнуть виступи на турнірі з другого раунду
близько 2 годин тому
Українські тенісистки дізналися своїх суперниць в основній сітці турніру WTA 1000 в Римі (Італія).
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA) розпочне змагання з другого раунду, де зіграє з кваліфаєркою.
Марта Костюк (№15 WTA) у другому колі зустрінеться з переможницею матчу Кароліна Плішкова – Джессіка Боусас Манейро.
На старті турніру Даяна Ястремська (№15 WTA) зіграє з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анастасією Захаровою (№81 WTA), а у випадку перемоги – з чешкою Ліндою Носковою (№13 WTA).
Юлія Стародубцева (№57 WTA) в першому колі зустрінеться з кваліфаєркою. Переможниця цієї пари вийде на американку Хейлі Батіст (№25 WTA).
Олександра Олійникова (№68 WTA) на старті турніру зіграє з Петрою Марчинко (№69 WTA) з Хорватії. У другому колі переможниця цієї пари зустрінеться з данкою Кларою Таусон (№18 WTA)
Зазначимо, у кваліфікації зіграють Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.
Матчі основної сітки турніру пройдуть з 5 по 17 травня.
