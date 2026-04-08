Калініна перемогла Удварді та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Лінці
Українка здобула звитягу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Українка Ангеліна Калініна (120 WTA) пробилася до 1/8 фіналу ґрунтового турніру в Лінці (Австрія).
У стартовому поєдинку вона перемогла представницю Угорщини Панну Удварді (71 WTA) з рахунком 5:7, 6:1, 6:0.
Програвши першу партію, Калініна виграла 12 геймів поспіль, завершивши вирішальний сет із «сухим» рахунком.
За вихід до чвертьфіналу українська тенісистка боротиметься з хорваткою Донною Векич, яка пройшла до основної сітки через кваліфікацію.
Ястремська не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру WTA500 в Австрії.
