Калініна поступилася Корпач у чвертьфіналі турніру в Гамбурзі
Українка програла у трьох сетах
18 хвилин томуПідписатися в
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 56) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 250 у німецькому Гамбурзі.
У чвертьфінальному матчі друга сіяна турніру у трьох сетах поступилася п'ятому номеру посіву, німкені Тамарі Корпач (WTA 81). Поєдинок тривав 1 годину та 57 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 1:6.
Впродовж зустрічі Калініна реалізувала 5 із 10 брейк-поїнтів, проте віддала суперниці шість геймів на власній подачі.
«Тіло дало чіткий сигнал»: Олійникова пояснила, чому знялася з турніру в Гамбурзі.
Поділитись