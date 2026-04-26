Калініна поступилася Осаці в третьому колі турніру в Мадриді
Українка програла у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 110) завершила виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. У матчі 1/16 фіналу українка поступилася колишній першій ракетці світу Наомі Осаці (WTA 15).
Поєдинок завершився у двох сетах за 1 годину та 15 хвилин. Калініна реалізувала 2 з 5 брейк-поїнтів, проте шість разів віддала власну подачу.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/16 фіналу
Ангеліна Калініна (Україна) — Наомі Осака (Японія) — 1:6, 3:6
