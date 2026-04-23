Снігур програла Швьонтек у другому колі турніра у Мадриді
Українка зазнала поразки у двох сетах
13 хвилин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 98) припинила боротьбу на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 в Мадриді (Іспанії). У матчі 1/32 фіналу українка, яка подолала кваліфікацію, не змогла нав’язати боротьбу четвертій ракетці світу Ізі Швьонтек.
Зустріч тривала рівно одну годину. Швьонтек домінувала протягом обох сетів, дозволивши Снігур реалізувати лише один брейк-поїнт із шести можливих. Натомість польська тенісистка п'ять разів брала подачу українки, завершивши поєдинок з розгромним рахунком.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/32 фіналу
Іга Швьонтек (Польща) — Дар'я Снігур (Україна) — 6:1, 6:2
