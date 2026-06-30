Калініна поступилася Рахімовій на старті Wimbledon-2026
Українка програла у трьох сетах
24 хвилини томуПідписатися в
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (66 WTA) завершила виступи на Wimbledon-2026 у першому раунді змагань. У стартовому поєдинку українка у трисетовому матчі програла представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (70 WTA).
Зустріч тривала три сети і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 5:7 на користь Рахімової.
За час поєдинку Калініна виконала три ейси, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала лише один брейк-пойнт із шести зароблених. На рахунку Рахімової три подачі навиліт, сім подвійних помилок і чотири реалізовані брейк-пойнти з п'яти.
Українок поменшало. Олійникова та Ястремська по-різному виступили у першому колі Wimbledon.
Поділитись