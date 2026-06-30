Українська тенісистка Олександра Олійникова (53 WTA) прокоментувала свій виліт у першому колі Wimbledon. Спортсменка запевнила, що не робить трагедії з невдалого результату, оскільки перебуває у чудовій фізичній формі, а причиною поразки є виключно специфіка трав'яного покриття, яка не підходить під її ігровий стиль. Слова наводить ВТУ.

Якщо чесно, розумію, що загалом я зараз у топовій формі, на топовому рейтингу. Очікувала, що воно все ж буде трохи краще виглядати на траві, але розуміла, що не зможу адаптуватися, швидше за все. Я не адаптувалася, мені складно грати на цьому покритті. Дуже складно пересуватися.

Тому так, насправді я з цього тільки жартую, тому що не думаю, що взагалі є якась проблема в моїй грі. Попри те, що результат виглядає дуже погано, нічого страшного. Трав’яний сезон короткий.

Ні, я не буду адаптовуватися [під траву]. Я адаптую календар під власні потреби. Я їду далі на ґрунтові турніри, де мені добре і подобається грати. На харді воно краще. Цього року були гарні результати, і, в принципі, я навіть таким результатом задоволена, тому що не бачу проблем в ударах, відчутті м’яча. Просто воно мені трішечки не відповідає, і в цьому немає потреби.

Немає силової, яка просто б на траві відскочила, прослизнула — і в тебе було б очко автоматично. Я так ніколи не подавала. На ґрунті, де точність — це велика перевага, і це видно по гравцях, які домінують у ґрунтовому тенісі, мій відсоток [влучань на першій подачі] багато означає.

Я не бачу, чого мені розчаровуватися. У мене зараз найвищий рейтинг у кар’єрі. Зараз будуть дуже гарні турніри попереду. Знову ж, я здорова, у формі. Я не бачу жодних проблем у відчутті ударів. Бачу проблему в тому, що весь мій теніс не адаптований до трави. Я думала, що, можливо, хорошою формою це якось компенсую. Ні, воно якось навпаки, в іншу сторону.

Те, наскільки я себе гарно відчуваю в пересуваннях і якихось трюках на ґрунті, що просто навіть вийти за рамки цього... Це трава: низькі відскоки, не можна вільно проїхатися до м’яча. Абсолютно інші пересування. Може, в цьому була проблема, що була дуже замкнута в тому, що класно працювало на «Ролан Гаррос». Усе ж теніс на траві зовсім інший