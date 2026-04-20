Калініна розгромила суперницю з Іспанії на старті кваліфікації турніру у Мадриді
Українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Українка Ангеліна Калініна (WTA 110) успішно стартувала у відборі ґрунтового турніру серії WTA 1000 в Мадриді (Іспанії). У першому колі вона розгромила іспанку Маріну Бассольс (WTA 183).
Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин. Калініна, посіяна в кваліфікації під 16-м номером, впевнено виграла обидва сети, дозволивши суперниці взяти лише три гейми.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. Кваліфікація
Марина Бассольс (Іспанія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 2:6, 1:6
За вихід до основної сітки мадридського «тисячника» Калініна зіграє проти американки Слоан Стівенс.
