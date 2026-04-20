Денис Сєдашов

Українка Юлія Стародубцева (WTA 53) подолала перший раунд відбору на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 в Іспанії. У двох сетах вона перемогла італійку Лукрецію Стефаніні (WTA 143).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Стародубцева реалізувала сім брейк-поїнтів і один раз програла гейм на власній подачі.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. Кваліфікація

Юлія Стародубцева (Україна) – Лукреція Стефаніні (Італія) – 6:0, 6:1

У фіналі кваліфікації Юлія зіграє проти анастасії павлюченкової.

Подрез зробила шалений стрибок у рейтингу WTA, Костюк піднялася на 5 позицій, Світоліна – в топ-10.