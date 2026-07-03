Калініна та Ястремська з перемоги стартували в парному розряді Wimbledon
Український дует здобув звитягу у трьох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська успішно подолали перший раунд парного розряду на Wimbledon-2026. Український тандем у трьох сетах обіграв дует Лаура Пігоссі (Бразилія) / Сімона Вальтерт (Швейцарія).
Поєдинок тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:1 на користь українок.
У другому колі (1/16 фіналу) Калініна та Ястремська зіграють проти третього сіяного тандему Анна Даниліна / Александра Крунич (Казахстан / Сербія).
Зазначимо, що минулого місяця українська пара поступилася цим суперницям у третьому раунді Roland Garros.
Костюк у парі з Єленою-Габріелою Русе вийшла до другого кола Wimbledon.