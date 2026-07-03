Костюк у парі з Єленою-Габріелою Русе вийшла до другого кола Wimbledon
Українсько-румунський тандем здобув звитягу у двох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступи у парному розряді Wimbledon. У стартовому матчі українка в дуеті з румункою Єленою-Габріелою Русе завдала поразки тандему Ніколь Меліхар (США) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія).
Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини і завершився перемогою українсько-румунської пари у двох сетах із рахунком 6:3, 6:4.
У наступному раунді Wimbledon Костюк та Русе зустрінуться з Анною Блінковою, яка в іншому матчі ігрового дня переграла українку Юлію Стародубцеву.
Нагадаємо, минулого року Костюк обігрувала Блінкову в третьому колі турніру WTA 1000 у Маямі.
Костюк обіграла росіянку Блінкову і вийшла в третій раунд Wimbledon.
Поділитись