Визначилися всі пари 1/8 фіналу Wimbledon у жінок
Костюк зустрінеться з Крюгер
близько 2 годин томуПідписатися в
На трав'яному турнірі Grand Slam у Лондоні завершилися поєдинки третього кола в жіночому одиночному розряді. За їхніми підсумками сформувалися всі пари четвертого раунду змагань.
Єдина представниця України, яка продовжує боротьбу в основній сітці, Марта Костюк (13 WTA), за вихід до чвертьфіналу посперечається з американкою Ешлін Крюгер (102 WTA), яка раніше вибила з турніру іншу українку, Дар'ю Снігур (77 WTA).
Wimbledon-2026. Жінки. 1/8 фіналу:
аріна саболєнко (білорусь) — Наомі Осака (Японія)
Кароліна Мухова (Чехія) — Барбора Крейчикова (Чехія)
Джессіка Пегула (США) — Іва Йович (США)
Белінда Бенчич (Швейцарія) — Коко Гауфф (США)
Ешлін Крюгер (США) — Марта Костюк (Україна)
Жасмін Паоліні (Італія) — Александра Еала (Філіппіни)
Медісон Кіз (США) — Лінда Носкова (Чехія)
Марі Боузкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія)
Сенсація на Wimbledon-2026! Рибакіна програла Мертенс і вибула з турніру.
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