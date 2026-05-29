Травма суперниці вивела Калініну та Ястремську до 1/8 фіналу Roland Garros
Гра тривала лише два гейми
близько 4 годин тому
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська пробилися до третього кола парного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
У матчі 1/16 фіналу український дует зустрічався з тандемом Тетяна Марія (Німеччина) / Зейнеп Сонмез (Туреччина). Поєдинок завершився достроково за рахунку 2:0 на користь українок у першому сеті.
У третьому геймі турецька тенісистка Зейнеп Сонмез під час розіграшу врізалася в рекламний стенд позаду корту та зазнала ушкодження. Через отриману травму суперниця українського тандему не змогла продовжити зустріч.
Roland Garros-2026. Парний розряд. Друге коло
Ангеліна Калініна (Україна) / Даяна Ястремська (Україна) — Тетяна Марія (Німеччина) / Зейнеп Сонмез (Туреччина) — 2:0, відмова (Марія / Сонмез)
