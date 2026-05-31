Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася емоціями після виходу до 1/4 фіналу Roland Garros-2026. У поєдинку четвертого кола українська тенісистка у трьох сетах обіграла швейцарку Белінду Бенчич. Слова наводить ВТУ.

У чвертьфіналі на вболівальників чекає національне дербі, адже суперницею Світоліної стане Марта Костюк.

Я просто намагаюся використовувати це як основу на майбутнє. Легких шляхів не буває. Потрібно виходити на корт із правильним настроєм. Тут зібрані чудові тенісистки, складні матчі, і я дуже задоволена тим, як провела останні поєдинки. Мені вдалося залишатися у формі, свіжою психологічно та добре впоратися зі складними ситуаціями. Я дуже рада знову бути у ще одному чвертьфіналі.

Так, безумовно. Україна точно буде у півфіналі, і це вже неймовірно. Для нас цей турнір просто не міг скластися краще. Звичайно, це величезне досягнення для українського тенісу.

У нас дуже багато сильних гравчинь в топ-100 і тих, хто підростає. У нинішній дуже складній ситуації, під час війни, під час вторгнення, усе це дається надзвичайно важко. Думаю, це справді надихає наступне покоління вірити, що одного дня вони також зможуть вийти на цей корт і перемагати.