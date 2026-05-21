Калініна у двох сетах переграла Бондар та пробилася до півфіналу турніру в Рабаті
В 1/2 фіналу українка зустрінеться з Панною Удварді
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (84 WTA) продовжує успішний виступ на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Рабаті (Марокко). У чвертьфінальному поєдинку українка впевнено здолала Анну Бондар (WTA 58) з Угорщини.
Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився перемогою Калініної у двох партіях.
WTA 250 Рабат (Марокко). Ґрунт. 1/4 фіналу
Ангеліна Калініна (Україна) — Анна Бондар (Угорщина) — 6:4, 7:5
За путівку до фіналу марокканського турніру Калініна посперечається з ще однією представницею Угорщини — Панною Удварді.
19-річна Котляр «склала зброю» на турнірі WTA 250 у Рабаті.
Поділитись