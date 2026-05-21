Стали відомі суперниці семи українських тенісисток у першому колі Roland Garros-2026
Турнір стартує 24 травня
16 хвилин тому
Відбулося офіційне жеребкування основної сітки престижного турніру серії Grand Slam — Roland Garros-2026. Цього року в основі жіночого одиночного розряду гарантовано зіграють щонайменше сім представниць України.
Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Франції стартують уже цієї неділі, 24 травня.
За результатами жеребкування українські тенісистки отримали таких суперниць у першому колі:
Еліна Світоліна (7) — Анна Бондар (Угорщина)
Марта Костюк (15) — оксана селехметьєва (нейтральний статус)
Даяна Ястремська — Жасмін Паоліні (Італія)
Юлія Стародубцева — анна блінкова (нейтральний статус)
Ангеліна Калініна — Діан Паррі (Франція)
Дарія Снігур — Клара Таусон (Данія)
Олександра Олійникова — переможниця кваліфікації
Крім того, представництво України в основній сітці може збільшитися до восьми учасниць. Катаріна Завацька продовжує боротьбу у відборі та вже вийшла до фіналу кваліфікаційного раунду.
