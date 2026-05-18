Калініна успішно розпочала ґрунтовий турнір у Рабаті
Українка перемогла у двох сетах Сімону Вальтерт
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 84) з перемоги розпочала виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Рабаті (Марокко).
У матчі 1/16 фіналу українка у двох сетах переграла представницю Швейцарії Сімону Вальтерт (WTA 93). Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини.
Протягом зустрічі Ангеліна припустилася чотирьох подвійних помилок, програла два гейми на власній подачі та реалізувала 4 з 13 брейк-поїнтів.
WTA 250 Рабат. Ґрунт. 1/16 фіналу
Сімона Вальтерт (Швейцарія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 4:6
Наступна суперниця Калініної визначиться у вівторок у протистоянні між іншою українкою Юлією Стародубцевою та іспанкою Анхелою Фітою Болудою.
