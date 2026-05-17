Денис Сєдашов

Українські тенісисти Віталій Сачко, Катаріна Завацька та Вероніка Подрез дізналися перших опонентів у кваліфікаційному раунді Відкритого чемпіонату Франції.

У чоловічому одиночному розряді Віталій Сачко (193 ATP) у першому колі зіграє проти британця Джека Піннінгтона Джонса (137 ATP). У разі перемоги українець вийде на сильнішого в парі Гонсало Буено (Перу) — Флоран Бакс (Франція).

У жіночій сітці Вероніка Подрез (152 WTA) стартує матчем проти чешки Домініки Салкової (117 WTA). Переможниця цього протистояння далі зустрінеться зі Сьюзан Бандеккі (Швейцарія) або Клоє Паке (Франція).

Катаріна Завацька (179 WTA) вийде на корт проти Карол Жао (426 WTA) з Канади. Якщо українка подолає стартовий бар'єр, її наступною суперницею стане Дар’я Семениста (Латвія) або Ірина Шиманович (нейтральний статус).

Олександра Олійникова вийшла до основної сітки WTA 500 у Страсбурзі.