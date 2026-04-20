Українська тенісистка Олександра Олійникова виступила із різкою заявою на адресу Жіночої тенісистки асоціації (WTA). Спортсменка звернула увагу на публічну активність зірок туру, зокрема аріни соболенко, які схвалюють дописи на підтримку режиму володимира путіна.

Олійникова навела конкретні докази: низка тенісисток поставили «лайки» під відео вікторії боні, у якому та висловлює підтримку діям президента рф. Українка наголосила, що подібна поведінка спортсменів легітимізує агресію та вбивства невинних людей.

Це факт: Існує відео вікторії боні, адресоване володимиру путіну. Це теж факт: аріна сабалєнко, поліна кудерметова, анастасія гасанова, ірина хромачева, софія лансере і низка інших тенісисток поставили лайк під цим відео. Це може перевірити будь-хто. У цьому відео вікторія боня каже: «володимире володимировичу (путін), ми вас підтримуємо. Ви дуже сильний політик». Вона його підтримує. Вони це лайкають.

Саме так війна стає «прийнятною». Не тільки за допомогою зброї. Але й через мовчання. Через схвалення. Через лайки. Так відомі люди посилають мільйонам сигнал: можна поїхати в іншу країну, вбивати невинних людей – і при цьому бути прийнятим назад. Ти все одно залишишся «своїм». Твої улюблені спортсмени будуть тебе підтримувати. Вони скажуть тобі: «путін – правильний лідер, за яким варто йти».

WTA, я більше не буду мовчати про це. Коли я наводжу факти і кажу правду, я не порушую правил. Можете перестати намагатися мене залякати – я вас не боюся!