Снігур вийшла в основну сітку турніру у Мадриді
Українка у двох сетах обіграла суперницю з Бельгії
близько 1 години тому
Українка Дар'я Снігур (WTA 98) подолала кваліфікацію ґрунтового турніру в Мадриді. У фіналі відбору вона обіграла бельгійку Ханне Вандевінкель (WTA 92) у двох сетах.
Матч тривав 2 години 2 хвилини. Снігур реалізувала шість брейків, програвши п'ять геймів на власній подачі. Також на рахунку українки два ейси та дві подвійні помилки.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Кваліфікація. Фінал
Ханне Вандевінкель (Бельгія) — Дар'я Снігур (Україна) — 6:7 (4:7), 4:6
