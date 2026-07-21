Перша ракетка України Еліна Світоліна (10 WTA) розповіла про свій емоційний стан та особливе налаштування на поєдинки проти спортсменок із рф та білорусі.

Українська тенісистка зізналася, що саме такі протистояння дають їй максимальний імпульс і змушують відкинути всі супутні проблеми чи фізичний дискомфорт. Слова наводить ВТУ.

Мені здається, що коли я граю проти представниць країни-агресора, то в мене завжди особливий настрій. Бувають дуже різні дні. Іноді взагалі не хочеться виходити на корт, бувають травми чи якісь інші обставини. Але коли я знаю, що по той бік сітки буде тенісистка з такої країни, для мене все інше відходить на другий план.

З’являються максимальна мотивація, концентрація й повна зосередженість на своїх діях. Тому я б сказала, що саме такі матчі мотивують мене найбільше.