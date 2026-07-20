Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56 WTA) прокоментувала перемогу над іспанкою Кейтлін Кеведо (101 WTA) в першому колі турніру WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина).

В інтерв'ю на корті українка оцінила рівень суперниці, поділилася враженнями від дебюту на турнірі та з гумором відреагувала на проблеми з власною подачею.

Сьогодні фактично кожен м’яч давався важко. Тож справа не лише у кінцівці. Весь матч, на мою думку, пройшов на дуже високому рівні — це була справжня гра у ґрунтовому стилі. А вона, на мою думку, дивовижна тенісистка.

Це була наша перша зустріч. Ми раніше ніколи не грали одна проти одної. Тож сьогоднішній матч був дуже важким. Але я справді задоволена рівнем гри, за винятком, звісно, моєї подачі (сміється).

Що означає вихід до наступного раунду? Що у наступному раунді я зможу подавати краще (сміється).

Я тут, власне, вперше. Я ніколи тут не була. Тож це насправді велика несподіванка, бо, здається, я відвідала всі турніри, крім цього. Цей турнір просто неймовірно класний, дуже добре організований. Тож я дуже-дуже рада бути тут і насолоджуватися цим тижнем.