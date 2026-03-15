Калініна виграла турнір в Анталії розгромивши суперницю у фіналі
Українка у двох сетах перемогла Тамарі Зіданшек
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (189 WTA) тріумфувала на ґрунтових змаганнях серії WTA 125 у турецькій Анталії. У фінальному поєдинку українка не залишила шансів представниці Словенії Тамарі Зіданшек (148 WTA).
Матч завершився впевненою перемогою Калініної у двох сетах. Першу партію Ангеліна виграла «всуху», а у другій дотиснула суперницю, віддавши лише три гейми.
WTA 125 Анталія. Ґрунт. Фінал
Ангеліна Калініна — Тамара Зіданшек — 6:0, 6:3
Калініна зіграла свій п'ятий фінал на турнірах WTA 125 та здобула четвертий титул.
