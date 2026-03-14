Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла півфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.

У зустрічі в рамках 1/2-ї Еліна з рахунком 5:7, 4:6 програла третій ракетці світу з Казахстану Олені Рибакіній.

Матч тривав 1 годину та 46 хвилин. За цей час Олена шість разів подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири брейк-пойнти з 11 зароблених. На рахунку Еліни шість ейсів, вісім подвійних помилок і два реалізовані брейк-пойнти з дев'яти можливих.

У фіналі турніру в Індіан-Уеллсі Рибакіна зіграє з чотириразовою переможницею турнірів Великого шолома, першою ракеткою світу білоруською тенісисткою Аріною Соболенко.

Турнір в Індіан-Уеллсі минулого року виграла росіянка Мірра Андрєєва.

Нагадаємо, Світоліна вперше за 7 років вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллс.