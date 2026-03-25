Визначились усі учасники 1/4 фіналу Masters у Маямі
Сіннер зіграє проти господаря кортів
близько 2 годин тому
На чоловічому хардовому турнірі категорії Masters, що проходить цими днями в Майамі (США, штат Флорида), стали відомі всі учасники чвертьфіналу в одиночному розряді.
На цій стадії боротьбу за перемогу в турнірі продовжать Яннік Сіннер (Італія, 2), Олександр Звєрєв (Німеччина, 3), Франсіско Серундоло (Аргентина, 18), Френсіс Тіафо (США, 19), Іржі Легечка (Чехія, 22), Том (Франція, 28) та Мартін Ландалус-Лакамбра (Іспанія, Q).
Пари 1/4 фіналу хардового Masters в Маямі:
Мартін Ландалус-Лакамбра (Іспанія, Q) – Іржі Легечка (Чехія, 21);
Томмі Пол (США, 22) – Артюр Фіс (Франція, 28);
Франсіско Серундоло (Аргентина, 18) – Олександр Звєрєв (Німеччина, 3);
Френсіс Тіафо (США, 19) – Яннік Сіннер (Італія, 2).
Раніше були визначені всі учасниці 1/4 фіналу одиночного жіночого «тисячника» у Маямі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04