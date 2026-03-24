Визначилися всі учасниці 1/4 фіналу одиночного жіночого «тисячника» у Маямі
Кривдниця Світоліної зіграє проти Соболенко
близько 3 годин тому
На жіночому хардовому турнірі категорії WTA 1000, що проходить цими днями в Маямі (США, штат Флорида), визначилися всі учасниці 1/4 фіналу в одиночному розряді.
На цій стадії боротьбу за перемогу в турнірі продовжать Аріна Соболенко (1), Олена Рибакіна (Казахстан, 3), Корі Гауфф (США, 4), Джесіка Пегула (США, 5), Вікторія Мбоко (Канада, 10), Белінда Бенчіч (Швейцарі, Швейцарі) 13) та Хейлі Баптист (США).
Усі пари 1/4 фіналу турніру WTA-1000 у Майамі в одиночному розряді:
Аріна Соболенко (Білорусь, 1) – Хейлі Баптист (США)
Олена Рибакіна (Казахстан, 3) – Джесіка Пегула (США, 5)
Белінда Бенчіч (Швейцарія, 12) – Корі Гауфф (США, 4)
Вікторія Мбоко (Канада, 10) – Кароліна Мухова (Чехія, 13)
Нагадаємо, іспанець Карлос Алькарас сенсаційно програв 36-й ракетці світу із США у третьому колі Masters у Маямі.
