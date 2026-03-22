Костюк програла другій ракетці світу та завершила виступи в Маямі
Українка програла у двох сетах
22 хвилини тому
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) завершила виступи на престижному турнірі серії WTA 1000 у Маямі.
У матчі третього кола Костюк у двох сетах поступилася другій ракетці світу Єлені Рибакіній із Казахстану.
Поєдинок на стадії 1/16 фіналу тривав два сети та завершився з рахунком 6:3, 6:4 на користь представниці Казахстану.
Ця поразка стала для Костюк п'ятою в шести очних протистояннях із Рибакіною.
Після вильоту Марти представниць України в одиночній сітці турніру у Флориді не залишилося.
Світоліна поступилася Хейлі Баптист та залишила турнір у Маямі.
