Володимир Кириченко

22-а ракетка світу чеський тенісист Іржі Легечка вийшов у фінал Masters у Майамі (США).

У півфіналі з рахунком 6:2, 6:2 Легечка обіграв француза Артюра Фіса (31-й у рейтингу).

Матч тривав 1 годину 15 хвилин. За це Легечка п'ять разів подав навиліт, не припустився жодної подвійної помилки і реалізував 4 брейк-пойнти з 10 зароблених. На рахунку Фіса чотири ейси, три подвійні помилки і жодного заробленого брейк-пойнта.

За титул у Майамі Легечка посперечається з другою ракеткою світу італійцем Янніком Сіннером. Для чеха цей фінал стане найбільшим у кар'єрі. На рівні ATP Іржі виграв два титули – в Аделаїді-2024 та Брісбені-2025.

Нагадаємо, українка Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру у Дубровнику.