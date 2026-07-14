Калініна зачохлила ракетку в першому колі турніру в Яссах
Українка програла у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 59) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 250 в румунському місті Ясси вже після першого кола.
У стартовому матчі українка у двох сетах програла ексдругій ракетці світу іспанці Паулі Бадосі (WTA 115).
Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин. За цей час Ангеліна виконала два ейси, припустившись при цьому восьми подвійних помилок, реалізувала два брейк-пойнти, але віддала шість геймів на власній подачі.
WTA 250 Ясси. Ґрунт. 1/16 фіналу
Паула Бадоса (Іспанія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 6:3, 6:1
Олійникова вирвала перемогу на старті турніру WTA 250 у Яссах.