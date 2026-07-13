Перша ракетка України Марта Костюк (11 WTA) поділилася емоціями від свого виступу на Wimbledon, де вона продемонструвала найкращий результат у кар'єрі на турнірах Grand Slam, дійшовши до півфіналу.

Тенісистка детально розібрала свій шлях на турнірі, згадала про важкі матчі, проблеми зі здоров'ям в одному з раундів та досвід гри на Центральному корті. Слова наводить Суспільне Спорт.

З Подороською, я думаю, вона була із захищеним рейтингом, то я не відчувала, що вона готова до матчу. З «нейтральною» Анею було важко. Я потім зрозуміла, що їй подобається це покриття, але тільки згодом дізналася, що вона тут грала юніорський фінал. Насправді їй дуже підходить трава. Був непростий матч, але я класно справилася з усіма викликами, які в мене були.

Потім була Емма Наварро. Я їй програла чотири рази до цього. Але я з нетерпінням виходила на корт, і мені було цікаво зіграти з нею. Вважаю, теж був дуже хороший матч. Я не виграла другий сет, але, мені здається, що все одно високий рівень тенісу був.

З Ешлін я трошки, можна сказати, отруїлася вранці, і мені було дуже погано на корті. Я взагалі не знаю, як я там вистояла. Просто мені до кінця дня було погано, і ще було тоді дуже жарко. Тому в мене була битва не на життя, а на смерть. Причому навіть не з нею, а просто я хотіла вижити, витримати цей матч.

Чвертьфінал був дуже хороший для мене. Я не знала, як я впораюся з нервами Центрального корту, і Жасмін теж грала тут фінал два роки тому. Тому це було непросто.

Я не хочу робити це якоюсь своєю буденністю. Тобто я все одно хочу сприймати ці результати як велике для себе досягнення і радіти їм. Тому ми теж добре відсвяткуємо з командою — і знову до роботи.