Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (189 WTA) дізналася ім'я першої суперниці в основній сітці на турнірі WTA 125 в турецькій Анталії. У першому колі вона зустрінеться з «нейтральною» Оленою Приданкіною (206 WTA).

Таку можливість Калініна отримала завдяки статусу Special Exempt. Ангеліна замінила Олександру Олійникову (78 WTA), яка була змушена знятися зі змагань. Причиною стала травма нижньої частини спини.

