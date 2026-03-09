Володимир Кириченко

Українська тенісистка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик програли у другому раунді парного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.

Кіченок та Кравчик з рахунком поступились представниці Казахстану Анні Даниліній та сербці Александрі Крунич.

Матч тривав 1 годину і 13 хвилин. За цей час Людмила та Дезіре не змогли оформити жодного ейсу, допустили 2 подвійні помилки і використали 1/3 брейк-пойнтів.

Для Людмили та Дезіре це третій спільний турнір у 2026 році. У січні вони дійшли до фіналу WTA 500 в Аделаїді, а в лютому зіграли у чвертьфіналі WTA 1000 у Дубаї.

Зазначимо, що в Дубаї Кіченок та Кравчик теж програли Даниліній та Крунич.

