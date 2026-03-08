«Ніколи не дозволяйте світу вирішувати за вас»: Марта Костюк привітала українок із 8 березня
Тенісистка підкреслила, що кожна жінка є прекрасною та незамінною у своїй унікальності
11 хвилин тому
Фото: Instagram
Українська тенісистка Марта Костюк звернулася до співвітчизниць із нагоди 8 березня. 28-ма ракетка світу наголосила на важливості внутрішньої свободи та самостійності кожної жінки.
Українка закликала жінок залишатися вірними собі та не піддаватися зовнішньому тиску суспільства.
Нехай кожна жінка має сміливість розвивати свою жіночність, залишатися вірною собі та ніколи не дозволяти світу вирішувати, якою має бути жінка. Роль жінки в цьому світі — потужна, прекрасна та незамінна. З Міжнародним жіночим днем.
Костюк перемогла Таунсенд і вийшла в третій раунд «тисячника» в Індіан-Веллс.
Поділитись