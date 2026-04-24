Карлос Алькарас не зіграє на Roland Garros-2026
Іспанець не зможе захистити чемпіонський титул
близько 1 години тому
Друга ракетка світу Карлос Алькарас пропустить турнір серії Мастерс у Римі та Roland Garros-2026. Іспанець, який є чинним чемпіоном обох змагань, повідомив про це у своїх соцмережах.
Причиною зняття стали незадовільні результати медичних тестів. Терміни відновлення тенісиста наразі залишаються невідомими.
Алькарас прокоментував своє рішення так:
Після сьогоднішніх результатів аналізів ми вирішили, що найбільш розумним буде виявити обережність і не брати участі в турнірах у Римі та Roland Garros, поки ми оцінюємо ситуацію, щоб зрозуміти, коли зможемо повернутися на корт. Це складний для мене момент, але я впевнений, що ми вийдемо з цього сильнішими.
Roland Garros-2026 пройде з 24 травня по 7 червня.
Алькарас – наймолодший володар нагороди від Laureus World Sports Awards.
