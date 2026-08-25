Калініна знялась з турніру у Монтерреї
Ангеліна мала зіграти проти австралійки Джоїнт
Ангеліна Калініна / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№49 WTA) знялась з турніру WTA 500 у мексиканському Монтерреї.
Причиною цього рішення стала травма спини.
У першому раунді Ангеліна мала зіграти проти австралійки Маї Джоїнт (№75 WTA). Ангеліну замінить угорка Панна Удварді (№76 WTA).
Зазначимо, що Калініна потрапила до основної сітки US Open-2026, який пройде з 30 серпня по 13 вересня.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська програла на старті турніру WTA 500 у Монтерреї.