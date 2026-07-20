Калініна успішно стартувала на ґрунтовому турнірі у Гамбурзі
Українка перемогла у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56 WTA), пробилася до 1/8 фіналу змагань категорії WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина).
У першому раунді українка за 1 годину 59 хвилин у двох сетах здолала іспанку Кейтлін Кеведо (101 WTA) — 7:5, 6:4.
За час поєдинку Калініна не виконала жодного ейсу, припустилася 9 подвійних помилок, реалізувала 8 із 17 брейк-поїнтів та програла 6 геймів на власній подачі.
У другому колі Ангеліна зіграє проти переможниці протистояння між Марією Лурдес Карле (Аргентина, 231 WTA) та Юлі Німайєр (Німеччина, 566 WTA).
Нагадаємо, раніше до другого раунду турніру в Чехії пробилася — Дар'я Снігур.
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