Капітан збірної Домініканської Республіки: «В України сильний склад»
Хав’єр Беррідо – про матчеву зустріч у Кубку Девіса
близько 2 годин тому
Капітан збірної Домініканської Республіки з тенісу Хав’єр Беррідо для ВТУ поділився думками про матч проти команди України у Другій світовій групі Кубка Девіса.
«У мене було бажання, щоб наш лідер Роберто Сід Суберві вийшов на перший матч.
Ми почуваємося готовими, у нас був дуже хороший тиждень тренувань. Завтра доведеться боротися на максимумі і намагатися справлятися з кожною ситуацією на корті. Я дуже довіряю своїй команді, з великою повагою ставлюся до збірної України – у них сильний склад, тож не сумніваюся, що завтра на нас чекає день чудового тенісу і серйозної боротьби.
Ментальна і фізична складові будуть ключовими, і я впевнений, що мої гравці готові: фізично вони почуваються чудово, психологічно спокійні. Думаю, завтра у нас буде ще одна можливість підняти прапор Домініканської Республіки і постаратися здобути перемогу в ці вихідні».
Нагадаємо, матчі відбудеться 12-13 вересня, початок ігрового дня – об 11:00 за київським часом.
