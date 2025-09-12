Капітан збірної Домініканської Республіки з тенісу Хав’єр Беррідо для ВТУ поділився думками про матч проти команди України у Другій світовій групі Кубка Девіса.

«У мене було бажання, щоб наш лідер Роберто Сід Суберві вийшов на перший матч.

Ми почуваємося готовими, у нас був дуже хороший тиждень тренувань. Завтра доведеться боротися на максимумі і намагатися справлятися з кожною ситуацією на корті. Я дуже довіряю своїй команді, з великою повагою ставлюся до збірної України – у них сильний склад, тож не сумніваюся, що завтра на нас чекає день чудового тенісу і серйозної боротьби.

Ментальна і фізична складові будуть ключовими, і я впевнений, що мої гравці готові: фізично вони почуваються чудово, психологічно спокійні. Думаю, завтра у нас буде ще одна можливість підняти прапор Домініканської Республіки і постаратися здобути перемогу в ці вихідні».