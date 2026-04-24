Людмила Кіченок зазнала поразки на старті парного турніру WTA 1000 у Мадриді
Українка у дуеті з Кравчик поступилася Сіняковій та Таунсенд
близько 3 годин тому
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Українка Людмила Кіченок і представниця США Дезіре Кравчик зазнали поразки у першому раунді парного турніру WTA 1000 у Мадриді.
На старті турніру вони з рахунком 6:3, 1:6, 8:10 поступилися чешці Катержині Сіняковій та американці Тейлор Таунсенд.
Матч тривав 1 годину і 21 хвилину. За цей час Кіченок і Кравчик 3 рази подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку і використали 1/1 брейк-пойнтів.
Нагадаємо, українка Ангеліна Калініна вибила 24-ту ракетку світу на турнірі у Мадриді.
