«Хотілося принести радість нам усім»: Снігур емоційно відреагувала на вихід до третього кола Wimbledon після обстрілу Києва
Українка розповіла про складність пошуку мотивації після масованої атаки на столицю України
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (77 WTA) прокоментувала свій вихід до третього кола Wimbledon-2026 та розповіла про психологічний стан під час матчу на тлі чергового масованого обстрілу Києва російськими військами.
Напередодні поєдинку внаслідок нічної атаки на столицю загинули понад 20 людей, ще 86 отримали поранення. Слова наводить Суспільне Спорт.
Очевидно, було важко грати сьогодні. Ми всі прокинулися і прочитали важкі новини з Києва. Тому дуже хотілося виграти та принести перемогу собі, співвітчизникам. Завжди граю для України і сподіваюся, що сьогодні це комусь поліпшило настрій.
Ментально було дуже важко грати і знаходити в собі сили після прочитаних новин. Хотілося виграти сьогодні, аби принести радість нам всім.
Снігур вперше у кар'єрі зіграє в 1/16 фіналу турніру серії Grand Slam, де її суперницею стане американка Ешлін Крюгер.
Стародубцева з перемоги стартувала в парному розряді Wimbledon-2026.