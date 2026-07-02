Українська тенісистка Дар'я Снігур (77 WTA) прокоментувала свій вихід до третього кола Wimbledon-2026 та розповіла про психологічний стан під час матчу на тлі чергового масованого обстрілу Києва російськими військами.

Напередодні поєдинку внаслідок нічної атаки на столицю загинули понад 20 людей, ще 86 отримали поранення. Слова наводить Суспільне Спорт.

Очевидно, було важко грати сьогодні. Ми всі прокинулися і прочитали важкі новини з Києва. Тому дуже хотілося виграти та принести перемогу собі, співвітчизникам. Завжди граю для України і сподіваюся, що сьогодні це комусь поліпшило настрій.

Ментально було дуже важко грати і знаходити в собі сили після прочитаних новин. Хотілося виграти сьогодні, аби принести радість нам всім.