Вавринка оголосив про завершення кар’єри у 2026 році
Швейцарський тенісист зазначив, що у нього залишився «останній ривок»
36 хвилин тому
Фото: Getty Images
Швейцарський тенісист Стен Вавринка оголосив, що наступний сезон стане останнім у його професійній кар’єрі.
Про це 40-річний спортсмен повідомив у соціальних мережах, опублікувавши своє актуальне фото та світлину з дитинства з тенісною ракеткою.
Кожній книзі потрібен кінець. Настав час написати заключну главу моєї кар’єри професійного тенісиста. 2026 рік стане моїм останнім у турі. Я все ще прагну розширювати свої межі та завершити це подорож максимально позитивно. У мене досі є мрії в цьому спорті. Залишився останній ривок.
Чемпіонський тандем розпався – Алькарас завершив співпрацю з тренером.